27 klachten bij IGJ over bezoekregeling

Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn tot nu 27 klachten van bewoners en hun naasten binnengekomen over te strenge bezoekregelingen in verpleeghuizen. Geen van die klachten heeft tot nu toe tot maatregelen geleid, meldt de Inspectie op verzoek van de Volkskrant .

De bezoekregelingen van verpleeghuizen verschillen van organisatie tot organisatie, aldus het bericht. Dit leidt tot veel frustratie bij bewoners en hun familieleden. De ene verpleeghuisbewoner mag gewoon naar buiten en naar familie toe, de ander mag het terrein van het verpleeghuis niet verlaten. Ook verschilt het per zorginstelling hoeveel mensen op bezoek mogen, hoe vaak ze dat mogen, en of ze ook in het appartement van de bewoners worden toegelaten.

De onvrede over die bezoekregelingen is een juridische fase ingegaan. Vandaag is er een nieuwe stichting gelanceerd – de stichting Stop Onnodige Vrijheidsbeperking In de Zorg (SOVIDZ) – die via juridische procedures de Inspectie en de Staat wil dwingen verpleeghuisbewoners meer vrijheden te gunnen. Het opsluiten van bewoners in deze fase van de coronapandemie gaat tegen allerlei mensenrechten in, vindt de stichting.