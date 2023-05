272 miljoen omzet voor St Jansdal over 2022 

St Jansdal sluit 2022 af met een positief resultaat van 6,7 miljoen. Dat is 2,2 miljoen hoger dan in 2021. De omzet van het ziekenhuis is in 2022 met 6 procent gestegen tot ruim 272 miljoen euro.

Hoewel in begin 2022 nog sprake was van afschaling van zorg, is dat in de loop van het jaar ruimschoots gecompenseerd met reguliere inhaalzorg.

Min-of-meer normaal jaar

Na de overname van het ziekenhuis in Lelystad en de corona-jaren 2020 en 2021 was 2022 het eerste min of meer normale jaar. Arend Jan Poelarends van de raad van bestuur: “Met een rendement van bijna 2,5 procent staan we er financieel goed voor. Het berekende rapportcijfer voor de BDO Benchmark Ziekenhuizen stijgt van een 7,2 naar een 8,3.”

Financiële uitdagingen voor 2023

Voor het lopende jaar voorziet Poelarends wel financiële uitdagingen: de gestegen energiekosten, de hogere kosten van de nieuwe cao en de stijging van de kapitaallasten door de nieuwbouw zorgen voor druk op de financiële positie. Het ziekenhuis sorteert daar al op voor en onderzoekt hoe de kosten in de hand kunnen worden gehouden.