3500 lege bedden in verpleeghuizen

In verpleeghuizen staan sinds 1 december zo’n 3500 bedden leeg. Dat is een verdubbeling vanaf eind oktober. Dit terwijl het aantal mensen dat op een plek in een verpleeghuis wacht de afgelopen maanden is toegenomen. De opname lijkt uitgesteld te worden, zo meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) .

Het lijkt erop dat mensen die deze zorg nodig hebben wel al een indicatie aanvragen die recht geeft op een plek in een verpleeghuis. “De laatste maanden, vanaf oktober, neemt het aantal mensen dat wacht op een plek in een verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg weer toe. We zagen vanaf juni tot en met oktober een sterke daling van het aantal wachtenden. Maar vanaf november zien we een toename van het aantal mensen dat wacht op verpleeghuiszorg. Ten opzichte van 1 januari 2020 staan er op 1 december 878 personen meer op de wachtlijsten”, zo meldt de zorgautoriteit.

Lockdown

De NZa ziet een mogelijk verband met de landelijke lockdown als gevolg van de coronapandemie. “De landelijke, gedeeltelijke lockdown, ten tijde van de tweede golf, is in de week van 12 tot 18 oktober ingegaan. Een week voor deze nieuwe maatregelen begint het aantal nieuw afgegeven indicaties te dalen. Een trend vergelijkbaar met de eerste golf, ook toen nam het aantal nieuw afgegeven indicaties af rond de aankondiging van nieuwe maatregelen in maart 2020.”

Verder zijn vanaf de week van 14 september meer mensen overleden die aanspraak maken op langdurige zorg dan voor de hittegolf begin augustus. “Vooral in de periode van 5 oktober tot 1 november neemt het aantal overleden mensen in die groep toe. Een soortgelijke toename zagen we ook in de eerste golf. Vanaf 21 september tot 27 december zijn 3.119 meer mensen met een Wlz-indicatie overleden dan er gemiddeld kon worden verwacht op basis van de voorgaande jaren.”

Lege bedden

Het aantal lege bedden in verpleeghuizen nam in de zomer af. Vanaf de week van 12 oktober neemt dat aantal weer toe. In de laatste week van 2020 zijn 3.542 minder bedden bezet dan in de periode voorafgaand aan de corona-uitbraak. Eind oktober waren er 1.742 lege bedden, de bezettingsgraad is dus gedaald. Tussen de zorgkantoorregio’s blijven verschillen in bezettingsgraad zichtbaar. Van een aantal van de zorgkantoorregio’s, zoals Drenthe, Groningen en Friesland, is de bezettingsgraad weer op (of zelfs boven) het niveau van begin 2020. In onder meer de regio Amsterdam, Haaglanden en Rotterdam staan is de bezettingsgraad wel lager.