500 aanvragen voor IZA-fonds wijkverpleging

Ruim vijfhonderd zorgaanbieders in de wijkverpleging hebben een aanvraag ingediend voor financiële steun uit het IZA-fonds wijkverpleging. Met de ingediende aanvragen is een totaalbedrag van ruim 50 miljoen euro gemoeid, terwijl er 75 miljoen euro in het IZA-fonds zit.

Het IZA-fonds wijkverpleging vloeit voort uit het integraal zorgakkoord (IZA) en is bedoeld om de toegankelijkheid van de wijkverpleging te verbeteren. De brancheorganisaties ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het IZA-fonds in maart hebben opgericht om de wijkverpleging een boost te geven. De drie brancheorganisaties hebben samen de voorwaarden bepaald. Zorgaanbieders konden vanaf 20 maart aanvragen indienen op de speciale website www.izafondswijkverpleging.nl. Dat kon tot 1 juni.

IZA-fonds wijkverpleging

De extra financiering gaat naar grote en kleine zorgaanbieders, met of zonder contract met zorgverzekeraar(s), met eenvoudige projecten en innovatieve programma’s. Het geld uit het IZA-fonds Wijkverpleging is niet bedoeld voor financiering van reguliere zorgverlening.

Aanvragen IZA-fonds

ActiZ, Zorgthuisnl en ZN zijn tevreden over de respons op het fonds. Ze zijn ook blij dat de aanvragen divers zijn, zodat de projecten de hele sector een brede impuls geven. De aanvragen gaan onder meer over passende zorg, werkplezier en het verminderen van regeldruk. Een deel van de aanvragen gaat over het trainen van professionals op vaardigheden die passen bij de IZA-doelstellingen, zoals het bevorderen van de zelfredzaamheid van ouderen en de inzet op positieve gezondheid.

Toekenning aanvragen

Zorgaanbieders krijgen vanaf half juli te horen of hun aanvraag wordt toegekend. Daarna is ook precies bekend wat het totale aangevraagde bedrag is en bepalen de drie brancheorganisaties wat met het restant van het fonds gebeurt. Mogelijk stellen zij het fonds voor een tweede keer open voor nieuwe aanvragen.