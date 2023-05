75 Indonesische zorgstudenten voor Twentse zorgorganisaties

De Enschedese zorgorganisaties De Posten, Liberein, Livio en Manna schakelen de hulp in van in totaal van 75 zorgstudenten uit Indonesië.

Voor Zorgschakel Enschede, de coöperatie waaronder deze vier zorgorganisaties vallen, is dit een nieuwe aanpak. En dat geldt ook voor deze regio, zegt Lex Smetsers, de voorzitter van de raad van bestuur van Livio tegen Tubantia. “Landelijk zijn er echter al veel positieve ervaringen bekend.” Smetsers heeft zelf als eerste in Nederland ervaring opgedaan met het inzetten van Indonesische studenten in de zorg, destijds bij een zorgorganisatie in Drenthe. Dat beviel zo goed dat ze het nu ook in Twente en de Achterhoek aandurven.

Dit plan roept uiteraard enkele vragen op. Hoe zit het bijvoorbeeld met de taal? Daar is volgens Lex Smetsers over nagedacht. “De studenten die hier naartoe komen, hebben in Indonesië al enkele maanden intensief scholing gehad in de Nederlandse taal en cultuur.”

Testen

Werving en selectie worden in Indonesië uitgevoerd door de organisatie Yomema. “Een deel van de selectie omvat diverse testen om er zeker van te zijn dat de basisvaardigheden van de studenten aansluiten op de eisen die hier gesteld worden, en om zo zeker mogelijk te zijn dat een student een dergelijke grote stap aankan.”

Eenmaal hier beginnen de studenten vanaf het begin. “Ze starten eerst als beginnend zorgmedewerker op het niveau van helpende. Vervolgens werken ze als verzorgenden voor individuele gezondheidszorg. Tegelijkertijd studeren ze voor hbo-verpleegkundige” , aldus Smetsers.