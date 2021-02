’82 procent van de jongeren zit tegen een burn-out aan’

Een groot deel van de Nederlandse jongeren staat op instorten en loopt risico op een burn-out, stelt het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out (NCPSB) zaterdag op basis van nieuw onderzoek. Directeur van het NCPSB Theo Immers vertelt in het AD dat 82 procent van de jongeren dreigt uit te vallen vanwege zware stress.

Volgens Immers zijn er verschillende oorzaken voor stress onder jongeren. “40 procent van de scholieren vreest het eindexamen niet te halen, studenten kunnen niet afstuderen. Studievertraging heeft ook invloed op carrièrekansen en studiefinanciering. Het vangnet van vrienden valt weg door beperking van contacten. In een periode waarin je graag wilt groeien, stagneert de ontwikkeling juist.”

Slechter

Ook een peiling van 3Vraagt onder 2200 jongeren toont dat veel van hen het zwaar hebben. Twee derde zegt zich tijdens de harde lockdown slechter te voelen dan eerder in de coronapandemie. Een derde vindt het moeilijk om daar met anderen over te praten. Zeven op de tien ondervraagden vinden dat de politiek bij de aanpak van de coronacrisis te weinig luistert naar jonge mensen. “Ze willen dat er bij het nemen van beslissingen vaker met hun generatie wordt gepraat”. 3Vraagt is onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel.

Burn-out

Jongeren vormen de grootste bevolkingsgroep met een kans op een burn-out. Ter vergelijking, 79 procent van het ic-personeel ten tijde van corona geeft volgens het NCPSB aan tegen een burn-out aan te lopen vanwege zware mentale stress.

Schokkend

Immers noemt het schokkend dat er tijdens de coronacrisis zo weinig voor jongeren wordt gedaan om stress te voorkomen. “We helpen terecht ziekenhuizen om extra mondkapjes aan te schaffen, om de ic’s te bemannen, ondernemers krijgen steunpakketten, maar we missen een derde pijler, om de jongeren te helpen die nu in de problemen komen.” (ANP)