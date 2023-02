92 miljoen euro voor innovatieve aanpak kankeronderzoek

Aan het Oncode Institute zijn ruim 900 fundamentele kankeronderzoekers in Nederland verbonden. Het instituut vertaalt fundamentele inzichten in de biologie van kanker naar nieuwe diagnostica, nieuwe geneesmiddelen en innovatieve behandelingen. “Oncode Institute verenigt de beste onderzoekers én valorisatiedeskundigen om voor een grote versnelling te zorgen. En zorgt daarmee voor een bron van nieuwe behandelingen voor de patiënten van de toekomst”, aldus KWF-directeur Carla van Gils.

Nieuwe kankerbehandelingen

De afgelopen vijf jaar diende het instituut 110 octrooien in, ontstonden er samenwerkingen tussen wetenschappers, clinici en industriepartners, werden er 9 oncologie-start-ups gelanceerd, 1.681 papers gepubliceerd en 16 onderzoeken in de klinische proof of concept-fase opgestart.

Het onderzoeksinstituut heeft per 1 januari 2023 een vervolg van vijf jaar gekregen. De onderzoekers krijgen de vrijheid om ‘high risk & high gain’ onderzoek te doen. “Dat geeft hen de mogelijkheid om geheel nieuwe richtingen in te slaan”, aldus Geert Kops, wetenschappelijk directeur en hoofd van het instituut. Bestuurder en mede-oprichter René Kuijten voegt over de aanpak toe: “De proactieve valorisatie-aanpak van Oncode is hard nodig om ervoor te zorgen dat de bevindingen in het lab ook daadwerkelijk de kliniek bereiken.”

Financiering

Oncode Institute wordt gefinancierd door KWF kankerbestrijding, samen met de ministeries van Economische Zaken & Klimaat, Onderwijs Cultuur & Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn & Sport, ZonMw en Health~Holland. Zij investeren gezamenlijk 92 miljoen euro in het instituut.