Aafje Thuiszorg benoemt nieuwe directeur

De raad van bestuur van Aafje heeft Wouter Zegveld per 15 augustus benoemd tot directeur Thuiszorg. In deze functie geeft hij invulling aan de verdere doorontwikkeling van Aafje thuiszorg, dat met 53 teams zorg aan klanten thuis biedt in Rotterdam Rijnmond en de Drechtsteden.

Zegveld is momenteel directeur bedrijfsvoering Acute psychiatrie bij GGZ Rivierduinen. Tussen 2004 en 2010 vervulde hij een soortgelijke functie bij Parnassia. Eerder was hij onder meer teamleider bij Aafje. Bestuursvoorzitter Guy Buck ziet in Zegveld “een gedreven en verbindende directeur”.

Samenwerking

“De grote uitdaging voor de toekomst is hoe met de toenemende vergrijzing om te gaan”, zegt Zegveld over zijn nieuwe functie. “Als directeur thuiszorg bij Aafje kan ik daar straks veel van mijn energie in kwijt. Ik kijk uit naar de samenwerking met het directieteam van Aafje en met alle thuiszorgteams in de regio.”

Met ruim 6000 medewerkers en 1850 vrijwilligers bedient Aafje bijna 18.000 klanten in de regio Rotterdam met een breed pakket van ondersteuning in zorg, behandeling en welzijn. De jaarlijks omzet is 265 miljoen euro.