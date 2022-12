Aan de slag met verbindend leiderschap

Persoonlijk leiderschap draait om invloed uitoefenen. Welke valkuilen dienen leiders te vermijden en waar begin je? In de podcast Voorzorg geeft Gabriël Anthonio een voorproefje uit zijn Skipr-masterclass over verbindend leiderschap.

“Het is niet best als persoonlijk leiderschap in een narcistisch cocon terechtkomt. Het leven praat ook terug. Als mensen op de werkvloer achterstevoren lopen, dan zijn we geneigd in te vullen of te veroordelen. Wees bereid om eerst onderzoek te doen en af te dalen naar waar de schoen wringt. Leiderschap gaat niet alleen over zenden, maar over verbinding maken”, vertelt Gabriël Anthonio, (gedrags)wetenschapper, bestuurder en auteur

In de podcast Voorzorg vertelt Anthonio over de wetenschappelijke inzichten die hij als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft opgedaan, de kracht van storytelling en zijn eigen lessen in de verslavings-, forensische- en jeugdzorg. Ook geeft hij een voorproefje van zijn masterclass over verbindend leiderschap.