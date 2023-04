Ziekenhuizen hebben meer aandacht voor geldzorgen van personeel

Sommige ziekenhuizen hebben weggeefkasten geplaatst, andere geven trainingen over het bespreekbaar maken van financiële problemen. De hoge inflatie en energieprijzen zijn de redenen voor de maatregelen.

Van de 34 ziekenhuizen die reageerden op de vragen van de NOS gaven er 26 aan het afgelopen jaar meer aandacht te hebben voor de financiële problemen. Amphia ziekenhuis in Breda begon vorig jaar met financiële spreekuren, waarnaar “grote vraag” is.

Meenemen wat nodig is

Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam heeft sinds vijf maanden een weggeefkast, waar personeel etenswaren en andere levensmiddelen kunnen plaatsen voor collega’s. “De kast staat beschut en je kan meenemen wat je nodig hebt”, aldus een woordvoerder tegen de NOS.

Volgens een woordvoerder van ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen hebben vooral medewerkers met lagere lonen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Het Brabantse Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis denkt dat medewerkers in de schoonmaak en facilitaire dienst als eerste in de problemen komen en niet per se verplegend personeel.

Nieuwe cao

Deze maand werd een nieuwe cao afgesproken voor het ziekenhuispersoneel: de komende twee jaar krijgen medewerkers er in drie stappen in totaal 15 procent meer salaris.