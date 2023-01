Aansluiting gemeenten op PGB Portaal gaat nog jaren duren

De aansluiting van gemeenten op het nieuwe PGB Portaal gaat nog jaren duren. Dat is op te maken uit een brief van minister Conny Helder aan de Tweede Kamer over het programma PGB 2.0. Er moeten nog onderdelen worden gebouwd die gemeenten nodig hebben.

Het besluit om een nieuw pgb-portaal te bouwen werd in 2016 genomen. Het oude systeem kende veel problemen en leidde tot veel vragen over de rechtmatigheid van uitkeringen van persoonsgebonden budgetten. Het pgb werd echter nog altijd gezien als een goed instrument om mensen zelf zorg te laten inhuren. Om niet het kind met het badwater weg te gooien werd besloten tot de bouw van een nieuw portaal, dat zowel budgethouders als budgetverstrekkers moest ondersteunen. De bouw is echter vanaf het begin geplaagd door problemen, is inmiddels met jaren vertraagd en vele miljoenen duurder geworden.

Zorgwetten

Het feit dat pgb’s onder verschillende zorgwetten vallen lijkt de zaak te bemoeilijken. Bij iedere zorgwet hoort een andere budgetverstrekker. Voor het pgb uit de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn dat de zorgkantoren, voor een pgb uit de Jeugdwet of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn het de gemeenten en voor een pgb uit de Zorgverzekeringswet klopt de budgethouder aan bij de zorgverzekeraar.

Gemeenten

Uit de laatste brief van de minister blijkt dat de aansluiting van de 31 zorgkantoren op het nieuwe PGB Portaal inmiddels is gelukt. Van de gemeenten zijn er echter maar zes aangesloten en daaruit blijkt vooral dat het platform nog functionaliteiten mist die gemeenten nodig hebben. Het gaat onder meer om de ondersteuning voor meerdere vertegenwoordigers en het mogelijk maken van zorgfuncties en functiebudgetten. Deze functionaliteiten worden momenteel ontwikkeld. In 2023 zal er voor gemeenten maar één aansluitmoment zijn. De komende jaren wordt verder gewerkt aan het aansluiten van de gemeenten.

Zvw-pgb

Voor de inpassing van het Zvw-pgb moeten nog weer nieuwe grote aanvullingen worden gedaan, met een extra bouwtijd van nog eens twee jaar, schrijft Helder. “Op dit moment ligt de focus van de doorontwikkeling van PGB2.0 op de noodzakelijke functionaliteiten voor de gemeenten. Zoals al in deze brief is aangegeven, is het mijn wens om de budgethouders met een budget afkomstig uit de Jeugdwet en de Wmo 2015 gebruik te laten maken van de voordelen van PGB2.0. Pas daarna zou kunnen worden gestart met een gedetailleerde analyse van het ontwikkelen van de functionaliteiten voor Zvw in PGB2.0. Binnen de huidige financiële kaders is er geen ruimte om het Zvw-pgb in het systeem te bouwen.”

Beheer bij VWS

Het programma PGB 2.0 was gericht op de bouw en het in productie nemen van het PGB Portaal. Het wordt nu dus formeel afgesloten. De aansluiting van budgethouders en – verstrekkers gaat stapsgewijs verder. In 2020 trok VWS het beheer van het geplaagde project naar zich toe. Dat beheer blijft zeker tot 2026 bij het ministerie, ook weer langer dan verwacht. In de tussentijd wordt gekeken hoe en wanneer de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het beheer kan overnemen.

