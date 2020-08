Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 519 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Dat is iets minder dan de 601 van gisteren.

Nu kwamen de meeste meldingen uit Rotterdam-Rijnmond, waar het aantal besmettingen steeg met 111. Amsterdam-Amstelland meldde 80 nieuwe besmettingen. In Haaglanden kwamen er 58 gevallen bij, in de provincie Utrecht werden 51 mensen positief getest en in Midden- en West-Brabant 45.

In de afgelopen zeven dagen zijn in Nederland 3200 nieuwe besmettingen vastgesteld.