Aantal coronadoden daalt sterk

Het aantal doden door het coronavirus is donderdag gestegen met 28. Voor een doordeweekse dag is dat laag.

Binnen trend

“Het past binnen de dalende trend”, aldus een woordvoerder van het RIVM: “Dat is positief. Maar je moet voorzichtig zijn om conclusies te trekken uit één dag. De cijfers verlopen grillig, het kan theoretisch zijn dat er morgen ineens een hoger getal is. Bovendien moeten we kijken wat het effect is van de versoepelingen vanaf deze week.”

Woensdag had het RIVM 52 nieuwe sterfgevallen door het coronavirus gemeld. Een dag eerder waren het er 54. Precies een week geleden, op donderdag 7 mei, meldde het RIVM 84 doden. De dag daarvoor steeg het dodental met 36, maar dat was na Bevrijdingsdag en dodenherdenking. Na vrije dagen is het aantal doden doorgaans lager.

Eind maart en begin april was de coronacrisis op zijn hevigst. Toen stierven ruim 150 mensen per dag. Sinds 24 april ligt het dagelijkse aantal doden onder de honderd. (ANP)