aantal coronagevallen naar hoogste niveau sinds juli

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft ongeremd oplopen. De epidemie in Nederland bereikt het hoogste niveau sinds de vierde golf in juli. In de afgelopen week is het coronavirus waarschijnlijk vastgesteld bij 38.000 tot 39.000 mensen. Dat zou ongeveer 50 procent meer zijn dan in de zeven dagen ervoor en ruim een verdubbeling ten opzichte van de week daar weer voor.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt elke dinsdag hoeveel positieve tests er in de voorgaande zeven dagen zijn geweest. Vorige week meldde het instituut 25.751 bevestigde besmettingen in een week tijd. In de zes dagen erna zijn net geen 33.000 nieuwe gevallen aan het licht gekomen, gemiddeld bijna 5.500 per dag. Op zondag waren er meer dan 6.300 positieve tests, het hoogste aantal in drie maanden tijd.

RIVM

Het RIVM meldt dinsdag ook bij hoeveel mensen de coronaklachten zo erg waren dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Bij de cijfers van vorige week waren er 385 opnames, waarvan 81 op de intensive cares. Dit stijgt waarschijnlijk richting de 500, wat het hoogste aantal sinds eind juli zou zijn. Het aantal meldingen van sterfgevallen loopt ook snel op. Vorige week meldde het RIVM dat het in zeven dagen tijd 48 berichten had gekregen dat een coronapatiënt aan het virus was gestorven, in de zes dagen erna zijn al 58 meldingen binnengekomen.

Reproductiegetal

Het instituut berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt. Het getal stond eind vorige week op 1,24.

Weekcijfers

Op basis van de weekcijfers stelt de overheid dinsdag vast wat het landelijke risiconiveau is. Dit waarschuwingssysteem is twee weken geleden ingevoerd. Nederland blijft waarschijnlijk op zorgelijk staan, het middelste van de drie niveaus. (ANP)