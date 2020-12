Aantal coronagevallen ruim 300 hoger

Het aantal nieuwe coronagevallen is vrijdag ruim 300 hoger dan donderdag. In de afgelopen 24 uur zijn 5935 positieve coronatesten geregistreerd bij het RIVM. Donderdag waren het er 5634 (na correctie) en woensdag ruim 4900.

In de grote steden slaat het virus nog steeds het hevigst toe. Amsterdam had tussen donderdag- en vrijdagochtend 226 positieve testresultaten. Tilburg 147, Rotterdam had er 133, Utrecht 117 en Den Haag 116.

Het aantal sterfgevallen aan corona steeg afgelopen etmaal met 58. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, tussen een sterfgeval en de registratie kan enige tijd verstrijken. Het RIVM meldde donderdag het overlijden van 61 coronapatiënten.

De afgelopen week raakten 35.229 mensen besmet, ruim 500 minder dan de week ervoor. Er stierven deze laatste week 359 mensen. Sinds het begin van de uitbraak dit voorjaar zijn er 54.3965 mensen besmet geraakt en 9623 aan corona overleden. (ANP)