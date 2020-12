Aantal coronagevallen stijgt voor de zesde dag op rij

Het aantal nieuw vastgestelde coronagevallen is voor de zesde dag op rij gestegen. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 7134 positieve tests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het hoogste aantal sinds 6 november.

Op zondag meldde het RIVM ruim 6800 positieve tests en op zaterdag meer dan 6500. Vorige week dinsdag kwamen ongeveer 4000 nieuwe gevallen aan het licht.

Meer dan half miljoen positief getest

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 41.000 nieuwe coronagevallen geregistreerd, wat neerkomt op ruim 5800 per dag. Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 560.000 Nederlanders positief getest.

Rotterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de Maasstad zijn 338 mensen positief getest. In Amsterdam kwamen 223 gevallen aan het licht en in Deventer 109. Het aantal bevestigde besmettingen in Tilburg steeg met 104 en in Almere met 102. Den Haag noteerde 95 nieuwe gevallen, Utrecht en Amersfoort elk 86.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 19. Op zondag had het RIVM 25 sterfgevallen geregistreerd. Sinds het begin van de uitbraak zijn 9700 Nederlanders aan het virus overleden. (ANP)