Aantal coronagevallen vlakt af, wel toename in ziekenhuizen

De stijging van het aantal coronagevallen in Nederland lijkt af te vlakken, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De afgelopen zeven dagen kwamen bij het RIVM 6.245 nieuwe positieve testuitslagen binnen. In de week daarvoor ging het nog om 6.744 gevallen. Wel lieten minder mensen een test afnemen en stijgt het aantal ziekenhuisopnames.

In de laatste week van 2022 werden 527 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege ernstige coronaklachten. Dat waren er 200 meer dan een week eerder. Op de intensive cares werden 51 nieuwe coronapatiënten opgenomen, tegenover 34 een week eerder. De toename is mogelijk wat vertekend, omdat de registraties van het aantal ziekenhuis- en ic-opnames in de kerstperiode wat achterliep. “Hierdoor is de werkelijke stijging van het aantal ziekenhuisopnames en ic-opnames van deze week ten opzichte van vorige week waarschijnlijk lager”, aldus het RIVM.

Corona in riool

Het RIVM houdt ook via metingen in het riool de verspreiding van het virus in de gaten. In de week die eindigde op Eerste Kerstdag steeg landelijk het gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater met 33 procent ten opzichte van de week daarvoor. Maar in de eerste dagen van vorige week (26 en 27 december) daalde dat aantal weer met 21 procent.

Infectieradar

Nog een manier om te polsen in hoeverre het virus rondgaat is de Infectieradar. Deelnemers laten weten of ze klachten hebben die op een besmetting kunnen duiden. Het percentage deelnemers met zulke klachten daalde in de laatste week van het vorige jaar tot 6,7 procent, tegenover 7,3 procent de week daarvoor. Het deel dat een positieve zelftest had, steeg juist een klein beetje: van 1,7 naar 1,8 procent.

“Het lijkt alsof de stijging aan het afvlakken is”, aldus een woordvoerder van het RIVM. “Maar we moeten ook nog afwachten wat het effect van de feestdagen is geweest.” (ANP)