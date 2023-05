Aantal coronapatiënten in ziekenhuis daalt tot ongeveer 150

De bezetting daalt de laatste maanden snel. Precies een maand geleden, op 19 april, lagen 369 mensen met een coronabesmetting in een ziekenhuis, en nog een maand eerder bijna 900.

Directe aanleiding

De cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maken geen onderscheid tussen mensen die zulke erge coronaklachten hadden dat ze werden opgenomen, en mensen die heel andere klachten hadden en toevallig besmet bleken. Maar bij de meeste opgenomen mensen is het coronavirus de directe aanleiding voor de ziekenhuisopname.

Lage instroom

Het coronavirus maakt volgens de overheid deel uit van het dagelijks leven, het is zogezegd endemisch geworden. Maar dit betekent niet dat het virus weg is. Mensen kunnen nog steeds besmet raken en besmette mensen kunnen nog steeds in het ziekenhuis belanden door toedoen van het virus. Dat gebeurt wel steeds minder vaak. In de afgelopen dag hebben ziekenhuizen 21 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is de laagste instroom op een dag sinds 14 juli 2021. (ANP)