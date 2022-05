Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen duikt naar 370

Het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen is vrijdag naar 370 gedaald, blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het cijfer was sinds juli vorig jaar niet meer zo laag. Afgelopen week lag het nog steeds dik boven de 400.

Intensive care

Op de intensive cares liggen nu 24 mensen met corona, onder wie twee nieuw opgenomen zieken. Op de verpleegafdelingen kwamen er 27 mensen bij.

Het LCPS maakt in de registraties geen onderscheid tussen patiënten die ernstig ziek zijn door Covid-19 en mensen die in de eerste plaats vanwege een andere reden in het ziekenhuis liggen en toevallig positief zijn getest op het virus. (ANP)