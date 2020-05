Aantal coronapatiënten op intensive care zakt naar 644

Momenteel liggen 618 coronapatiënten op de intensive care in Nederland. De overige 26 mensen verblijven op afdelingen in Duitsland, 2 minder dan maandag. Het aantal mensen dat om andere redenen dan Covid-19 op de intensive care ligt is ook gedaald. Dat zijn er nog 394, tegenover 377 op maandag. Het aantal patiënten met Covid-19 dat niet wordt opgenomen op de ic, is volgens het LCPS “stabiel”.

Op adem komen

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute zorg is tevreden over de daling. “De daling biedt ic’s de ruimte om weer op adem te komen en de overige zorg te hervatten. Alle regio’s zijn hiermee bezig. Dat zal de komende tijd leiden tot een stijging van het aantal non-Covid-patiënten op de ic’s.” (ANP)