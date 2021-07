Aantal coronavaccinaties stijgt tot 20 miljoen

Ergens in Nederland wordt maandag de 20 miljoenste prik tegen het coronavirus gezet. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag gemeld. Het gaat om zowel eerste als tweede prikken.

Het vaccinatieprogramma gaat de laatste tijd steeds langzamer. In de afgelopen week zijn ongeveer een miljoen prikken gezet, schat het coronadashboard. Dat zou het laagste aantal sinds mei zijn. Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Begin juni werden in een week tijd bijna 1,7 miljoen Nederlanders gevaccineerd.

Acht dagen geleden, op zondag 18 juli, kondigde De Jonge de 19 miljoenste prik aan. Zes dagen eerder kwam het aantal prikken boven de 18 miljoen uit, nog zes dagen daarvoor werd de grens van 17 miljoen gepasseerd.

Volgens de Europese gezondheidsdienst ECDC heeft ruim 83 procent van de volwassen Nederlanders in elk geval een eerste prik gehad. Alleen in IJsland, Malta en Denemarken is de vaccinatiegraad nog hoger. Van de volwassen Nederlanders is 59 procent volledig gevaccineerd, en daarmee is Nederland tiende van de dertig landen op de lijst. Landen als Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk ontbreken in het overzicht. (ANP)