Aantal covid-patiënten bij huisarts blijft constant

In de week van 2 tot 9 augustus was het aantal mensen dat voor het eerst contact opnam met de huisarts vanwege covid-19-achtige klachten 8 per 100.000 inwoners. Dat is vergelijkbaar met de vijf weken ervoor. Dat blijkt uit een wekelijkse rapportage van het Nivel .

Sinds in week 20 (11 – 17 mei) de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus werden verruimd, is het aantal patiënten met een eerste contact vanwege covid-19-achtige klachten stabiel. Na de piek in week 13 (23 – 29 maart), toen er 121 patiënten met een eerste contact vanwege COVID-19-achtige klachten per 100.000 inwoners werden geregistreerd, nam het aantal nieuwe patiënten in de weken daarna af. Sinds week 20 zijn de aantallen patiënten per week redelijk stabiel (figuur 1). In week 32 (3 – 9 augustus) registreerden de huisartsen 8 patiënten per 100.000 inwoners.

De gegevens zijn afkomstig uit een representatieve steekproef van zo’n 350 huisartsenpraktijken uit heel Nederland die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn wekelijks ontvangt. Het gaat om mensen met covid-19-achtige klachten. Dit zijn mensen bij wie de diagnose (nog) niet door een test bevestigd is, maar die wel klachten hebben die passen bij covid-19. Deze cijfers vormen een aanvulling op de bevestigde covid-19-gevallen zoals die door het RIVM worden gerapporteerd.