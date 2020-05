Het aantal patiënten met covid-19 op de intensive care is opnieuw afgenomen. Het zijn er nu 584. dat zijn er 42 minder dan gisteren.

Van hen zijn 18 patiënten opgenomen in een Duits ziekenhuis.

Kuipers: tevreden

Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is tevreden over de afname. “Het tempo ligt vandaag hoger dan in de afgelopen vijf dagen,” aldus Kuipers.

De daling van het aantal corona-patiënten is de afgelopen 24 uur meer dan volledig gecompenseerd door patiënten met een andere aandoening. Dit zijn er nu in totaal 440. Volgens Kuipers is dit een teken dat ziekenhuizen de reguliere zorg weer uitbreiden.