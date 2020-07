Aantal jongvolwassen rokers neemt niet af

Het aantal rokers tussen 20 en 24 jaar blijft onverminderd groot. Vorig jaar rookte bijna een op de drie (31 procent) jongvolwassenen in deze leeftijdsgroep. Dat is volgens het Trimbos instituut opvallend omdat het totaal aantal volwassen rokers de afgelopen vijf jaar daalde van 26 procent naar 22 procent.

“Die 31 procent blijft consistent hoog en daar maak ik me zorgen over”, zegt Marc Willemsen van het kennisinstituut. “Juist voor deze groep is het belangrijk om te stoppen met roken omdat de tabaksverslaving zich in deze periode verder ontwikkelt. Hoe langer zij roken, hoe moeilijker het is om er weer van af te komen.”

Veel gelegenheidsrokers

Binnen de groep 20- tot en met 24-jarigen zijn vooral veel gelegenheidsrokers en relatief weinig jongeren die dagelijks roken. Maar uit de statistieken blijkt dat in de jaren daarna (de leeftijdsgroep 25-29 jaar) meer mensen dagelijks roken. “Voordat ze een tabaksverslaving ontwikkelen, is het belangrijk om ze te motiveren te stoppen”, aldus Willemsen.

Stress als onderliggend probleem

“Bijna een op de drie rokers zegt in 2019 een serieuze stoppoging te hebben gedaan. Jongvolwassenen die dat niet doen, vertellen ons dat zij roken denken nodig te hebben om te ontspannen. Dit suggereert een onderliggend probleem, namelijk stress onder jongvolwassenen.” Daar moet wat hem betreft verder onderzoek naar gedaan worden.

Trimbos in Utrecht is een landelijk instituut dat zich bezighoudt met geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. (ANP)