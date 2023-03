Aantal mensen dat zich grieperig voelt daalt weer

Daarmee lijkt er vooralsnog geen effect van de carnavalsdagen zichtbaar in deze cijfers. Carnaval werd vorig weekend en begin van vorige week gevierd. Als veel mensen elkaar zouden hebben aangestoken met griep of een ander luchtwegvirus, dan zou dat mogelijk deze week te zien kunnen zijn in de aantallen die het Nivel meldt.

Veel griepvirus

Sinds december verkeren we officieel in een griepepidemie in Nederland. Of zo’n epidemie gaande is, wordt mede bepaald op basis van de zogenoemde ‘epidemiologische grens’. Als een tijd lang meer dan 58 op de 100.000 mensen per week zich bij de huisarts melden met klachten die griep doen vermoeden, dan spreken we van een griepepidemie. Dat is inmiddels al meerdere weken niet meer het geval. Maar omdat in de monsters die worden afgenomen bij patiënten met griepachtige klachten nog “opvallend veel” griepvirus (influenzavirus) wordt gevonden, is de epidemie volgens het Nivel nog niet ten einde.

Andere luchtwegvirussen

Mensen die zich grieperig voelen, kunnen ook een ander luchtwegvirus bij zich dragen. Zo gaan het RS-virus, het rhinovirus en natuurlijk het coronavirus ook rond. Het aantal vastgestelde besmettingen met dat laatste virus neemt de laatste weken juist toe. (ANP)