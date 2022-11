Aantal opgenomen coronapatiënten duikt onder de 700

Het aantal mensen dat met het coronavirus onder de leden in een ziekenhuis ligt, is gedaald tot onder de 700. Ziekenhuizen behandelen momenteel 679 positief geteste mensen. Dat is het laagste aantal sinds 28 september.

In de afgelopen dag zijn 35 bedden vrijgekomen. Vergeleken met vorige week woensdag is de totale bezetting met 116 coronapatiënten gedaald, en in de afgelopen maand is het aantal opgenomen mensen bijna gehalveerd.

Najaarsgolf voorbij

De cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maken geen verschil tussen mensen die vanwege hun coronaklachten zijn opgenomen, en mensen die andere kwalen hebben en toevallig besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ziet wel dat het aantal opnames door toedoen van het coronavirus snel daalt.

Doordat het aantal coronabesmettingen snel afneemt en de najaarsgolf voorbij is, daalt ook het aantal mensen dat zulke ernstige coronaklachten krijgt dat ze erdoor in een ziekenhuis belanden. Tegelijk kunnen veel mensen de ziekenhuizen verlaten, en daardoor komen de bedden vrij. (ANP)