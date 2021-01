‘Aantal opgenomen coronapatiënten lijkt licht over top te zijn’

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2756 mensen vanwege het virus. Dat zijn er 71 minder dan op woensdag en 126 minder dan op dinsdag. “Er liggen nu ongeveer evenveel Covid-patiënten in de ziekenhuizen als negen dagen geleden, op 29 december. We zitten nu dus op een plateau en lijken zelfs licht over de top te zijn, die op 5 januari lag”, stelt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).