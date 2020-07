Aantal pleeggezinnen en pleegkinderen toegenomen

Vorig jaar hebben 16.700 pleeggezinnen zich ingezet voor de opvang van 23.272 pleegkinderen, meldt Pleegzorg Nederland. Daarbij zijn er 2778 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven, 8 procent meer dan in 2018. Ook het aantal pleegkinderen nam afgelopen jaar toe, met 530.

Volgens de organisatie hebben ruim 10.000 mensen informatie over pleegzorg opgevraagd. Dat is een toename van 12 procent vergeleken met een jaar eerder.