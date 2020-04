Aantal verwijzingen naar de ggz daalt fors

Sinds het uitbreken van de coronacrisis is het aantal verwijzingen naar de ggz fors gedaald. De grootste afname is er binnen de specialistische ggz en de jeugd-ggz. Dat blijkt uit een inventarisatie van GGZ Nederland onder haar leden.

De afname varieert volgens de brancheorganisatie van 25 procent, oplopend tot 80 procent. Bij jeugd-ggz is het aantal behandeluren teruggelopen met 20 procent en is er een daling tot 50 procent in verblijfsdagen. Ook in de individueel gerichte klinische zorg is een daling in verwijzingen van gemiddeld 50 procent. De vraaguitval van behandelcontacten varieert van 10 tot 40 procent.

Helemaal stil gelegd

Binnen de Wmo-zorg zijn 30 tot 40 procent minder begeleidingscontacten en is er zelfs 100 procent afname op dagbesteding. De groepsgerichte zorg ligt ook vrijwel helemaal stil. Sinds april wordt er volgens GGZ Nederland wel weer geleidelijk opgestart, binnen de richtlijn van de 1,5 meter afstand. Dat beperkt echter de mogelijke grootte van de groep. Op dit moment is er geen toename bij de crisisdiensten van het aantal meldingen van personen met acute psychiatrische problemen.

Angst voor besmetting

Niet alleen het aantal verwijzingen naar ggz-zorg is sterk afgenomen. Vanwege risico’s op besmetting stoppen sommige patiënten voortijdig met hun behandeling en anderen starten vanwege dat risico behandelingen überhaupt niet. Voor alle diagnoses geldt volgens GGZ Nederland dat een langere wachttijd ongunstig is voor de ernst van klachten. Als de zorg dan start, kan de behandelduur toenemen. De coronacrisis veroorzaakt daarnaast onzekerheid, angst en eenzaamheid bij cliënten. Er is risico op terugval en verslechtering bij alle doelgroepen.

Flinke toename ggz-zorg

De verwachting is dan ook dat in de nabije toekomst de vraag naar ggz-zorg flink zal toenemen en de zorgvraag zwaarder zal zijn. Ook patiënten die nu achterstanden in de behandeling oplopen, vragen extra inzet. De verwachting is dat de economische crisis effect zak hebben op de psychische gezondheid van veel mensen. En er wordt een nieuwe groep verwacht, namelijk zorgprofessionals en patiënten die vanwege corona trauma’s hebben opgelopen.

Voorzichtig weer op gang

Het zal volgens de brancheorganisatie nog een tijd duren voordat de ggz weer op het oude niveau van behandeling zit. Sinds vorige week komen de verwijzingen wel voorzichtig weer op gang. Door face-to-face- contacten in veilige kamers en digitale intakes ontstaan er mogelijkheden om (nieuwe) behandelingen op te starten. Het 1,5 meter beleid leidt dan wel weer tot minder beschikbare ruimte. Volgens GGZ Nederland kan dit deels worden opgevangen door digitaal contact, maar deels ook niet.