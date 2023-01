Aanwijzing en cliëntstop voor Zorgvilla Decor

De inspectie gaf Zorgvilla Decor eerder een aanwijzing en een last onder dwangsom. Deze aanwijzing liep in november 2021 af. Op 22 november 2022 bracht de inspectie wederom een bezoek aan Zorgvilla Decor. Uit het inspectieonderzoek blijkt dat er tekortkomingen zijn op de thema’s persoonsgerichte zorg, deskundigheid, inzet van zorgverleners en sturen op kwaliteit en veiligheid en medicatieveiligheid.

Tekortkomingen

De kwaliteit en veiligheid van de cliëntenzorg is op individueel niveau onvoldoende oordeelt de IGJ. Zo zorgt Zorgvilla Decor in onvoldoende mate voor deskundigheid van zorgverleners, passend bij de zorgvraag van cliënten. Zorgverleners maken daarnaast geen individuele risicoafwegingen per cliënt en worden niet in staat gesteld om veilig en volgens richtlijnen zorg te bieden. “Er is geen passend aanbod van scholing op het gebied van medicatieveiligheid, infectiepreventie, de inzet van onvrijwillige zorg of dementiezorg. Zorgverleners volgden in 2022 geen scholing”, meldt de inspectie.

De inspectie concludeert verder dat Zorgvilla Decor niet systematisch kwaliteitsinformatie verzamelt en gebruikt om te sturen op kwaliteit en veiligheid om op basis van deze informatie tot passende verbetering te komen. “De inspectie ziet dit in de praktijk onder meer terug in het gebrek aan zicht op medicatiefouten en gebrek aan veilige toepassing van handhygiëne.” Op bestuurlijk niveau schieten kennis, inzicht en vermogen om de zorgverlening te verbeteren aanhoudend tekort.

Cliëntstop

In het toezicht- en verbetertraject in de periode van 15 oktober 2020 tot november 2021 hebben de vennoten meerdere keren aangegeven te zullen investeren in externe deskundigheid en de ingezette verbeteringen te zullen borgen. De inspectie ziet tijdens het recentste inspectiebezoek dat er geen externe deskundigheid aanwezig is en dat de ingezette verbeteringen onvoldoende geborgd zijn. Daarom krijgt Zorgvilla Decor een aanwijzing die binnen vier maanden opgevolgd dient te worden. De aanbieder mag pas weer zorg aan nieuwe cliënten verlenen als er verbeteringen zijn doorgevoerd.