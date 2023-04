Inspectie dreigt IMMUNO LAB dwangsom op te leggen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft IMMUNO LAB een aanwijzing gegeven. Uit onderzoek van de inspectie blijkt onder andere dat de zorgaanbieder onbevoegde handelingen verrichtte. Als IMMUNO LAB de aanwijzing niet opvolgt, dan volgt er direct een last onder dwangsom.

Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat de zorgaanbieder onbevoegd voorbehouden handelingen verrichtte. Het betreft het afnemen van bloed en het voorschrijven van medicatie. “Verder zijn er tekortkomingen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie, beschikt de zorgaanbieder niet aantoonbaar over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en een regeling voor het veilig melden van incidenten en calamiteiten”, somt de IGJ op.

Weinig vertrouwen

Eerder werd de bestuurder al als arts doorgehaald in België. Daarnaast heeft de bestuurder zich niet aan eerdere toezeggingen aan de inspectie gehouden. Daarom heeft de inspectie een aanwijzing gegeven met een financiële prikkel. Om af te dwingen dat de zorgaanbieder per direct geen voorbehouden handelingen onbevoegd uitvoert, legt de inspectie een preventieve last onder dwangsom op. Elke keer dat IMMUNO LAB de maatregel overtreedt, dient de zorgaanbieder een bedrag van 1.000 euro te betalen. Dit kan oplopen tot 25.000 euro.

Voor 28 maart moet de zorgaanbieder een beleid hebben opgesteld voor voorbehouden handelingen. Voor de overige delen van de aanwijzing heeft IMMUNO LAB tot uiterlijk 8 mei de tijd om te voldoen.