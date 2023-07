Aanwijzingen voor aanbieders wijkverpleging

De informatie is nodig voor het onderzoek dat de NZa uitvoert naar rechtmatige declaraties en de transparante financiële administratie van dit bedrijf.

Informatieverzoeken

Tijdens de bezoeken op twee locaties was niemand aanwezig in het pand van de organisaties. De NZa heeft beide bestuurders meerdere informatieverzoeken gestuurd waarop geen volledige reactie is gekomen. De NZa geeft aan dat de organisaties hiermee het onderzoek belemmeren en daarmee de wet overtreden.

Na de aanwijzing niet meewerken, hebben beide organisaties alsnog de mogelijkheid gekregen om de gevraagde informatie aan te leveren. Daarna is er ook een aanwijzing niet volledig aanleveren van informatie opgelegd. De organisaties hebben zich niet gehouden aan beide aanwijzingen.

Controle op juiste administratie

Sinds begin 2022 houdt de NZa toezicht op de transparante financiële bedrijfsvoering van zorgaanbieders. De zorgaanbieders moeten tijdens een onderzoek inzicht geven in hun (financiële) administratie en eventuele afwijkingen kunnen verklaren. Zo blijft de bedrijfsvoering inzichtelijk en controleerbaar. Ook worden de publieke belangen bij zorginstellingen gewaarborgd.