ABN AMRO: loonsverhoging zorg is mogelijk met minder personeel

Volgens de bank zou de zorg anders moeten worden ingericht. Ziekenhuizen zouden hun taken onderling moeten verdelen. Dat werkt efficiënter, aldus de analisten. In sommige gevallen zou werk moeten worden uitgevoerd door mensen van buiten het ziekenhuis. Dan zijn 5 procent minder mensen nodig voor hetzelfde werk, stelt ABN AMRO. In dat geval krijgen de ziekenhuizen ruimte om tegemoet te komen aan de salariseisen van hun medewerkers.

Ziekenhuismedewerkers willen van donderdagochtend tot vrijdagochtend werken alsof het een zondag is. Dat betekent dat ze alleen spoedeisende ingrepen doen. Reguliere behandelingen worden geschrapt. De ziekenhuizen hebben een gespreide loonsverhoging geboden: 5 procent nu, nog eens 5 procent aan het einde van het jaar en 3 procent in 2024. De vakbonden willen dat de lonen dit jaar met 10 procent omhooggaan. Verder willen de bonden onder meer betere afspraken over werktijden en roosters. (anp)