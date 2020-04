ABN Amro verwacht groei zorgsector in 2020

Dat blijkt uit een handleiding van de bank voor ondernemers in de zorgsector. De zorgsector groeit volgens ABN Amro als enige sector van de Nederlandse economie. Andere sectoren, zoals de leisure-sector en de industrie, worden juist onevenredig hard geraakt.

Ondanks de relatief gunstige verwachtingen voor de zorg is er in de instellingen veel extra werk te verzetten, aldus het advies. Op korte termijn is crisismanagement nodig, maar tegelijk moeten ondernemers alvast verder kijken, stelt ABN Amro.

Minder contactmomenten

Op het moment dat herstart in een anderhalve-meter-samenleving plaatsvindt, moet een behoorlijke aanpassing in de bedrijfsvoering plaatsvinden. Dit om het fysieke contact en besmettingsgevaar zo veel mogelijk te mijden.

Voor een veilige omgeving voor het zorgpersoneel en patiënten moet allereerst het aantal fysieke contactmomenten beperkt worden tot daar waar het echt noodzakelijk is. Bij deze noodzakelijke contactmomenten zijn allereerst accurate beschermingsmiddelen nodig en daar is nu nog tekort aan. Verder wordt de tijd die per patiënt aan zorg wordt besteed langer vanwege de veiligheidsmaatregelen, zoals het reinigen van oppervlakten.

Veilig gebouw

Bovendien moet het gebouw waarin de zorg verleend wordt veilig zijn. Het is belang om ervoor te zorgen dat mensen elkaar niet tegen hoeven te komen in de gemeenschappelijke ruimtes. De looprichting aangeven kan een hulpmiddel zijn om een smalle gang wel te kunnen gebruiken. Alle niet-noodzakelijke contactmomenten moeten zoveel mogelijk vervangen worden door elektronische ondersteuning.