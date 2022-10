ABN: Looneis vakbonden drukt ziekenhuizen in de verliezen

Ziekenhuizen in Nederland zouden een stevig verlies draaien als, zoals de vakbonden eisen, de lonen volgend jaar volledig meestijgen met de inflatie. Dat hebben deskundigen van ABN AMRO uitgerekend. Ze stellen in een analyse dat zogeheten algemene ziekenhuizen voor een “duivels dilemma” staan in de cao-onderhandelingen die maandag weer verdergaan.

Volgens de bank nemen de inkomsten van ziekenhuizen namelijk niet zo hard toe als de prijzen de laatste tijd omhooggaan. De door de bonden geëiste loonstijging zou neerkomen op zo’n 12,5 procent en dat kost ziekenhuizen volgend jaar ruim 2 miljard euro, blijkt uit berekeningen van ABN AMRO. Dit terwijl de bijbehorende inkomsten naar verwachting slechts met 800 miljoen euro stijgen.

Grote schade

Maar niet voldoen aan de eisen van de vakbonden kan ziekenhuizen grote schade opleveren, waarschuwen de kenners ook. Dat komt door het grote personeelstekort. Een staking of het risico dat er straks minder mensen in de zorg willen werken, zou het laatste zijn waar de ziekenhuizen op zitten te wachten.

Verliesjaar

“Enige opties zijn dat de ziekenhuizen een verliesjaar accepteren of dat ze hun kosten naar beneden brengen”, luidt de conclusie daarom. Maar ook dat is niet zo simpel. Een verliesjaar accepteren lijkt voor de korte termijn nog wel acceptabel, maar dan dreigt er volgens de deskundigen ook geen geld naar verdere innovaties te kunnen gaan. De ruimte voor het beperken van de kosten is daarnaast maar beperkt, omdat de kwaliteit van de zorg ook niet in het geding zou mogen komen. (ANP)