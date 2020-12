Acceptatie van zorg op afstand neemt toe

Steeds meer mensen staan open voor zorg op afstand. Bij de helft is de acceptatie nu hoger dan voor de coronapandemie, blijkt uit een enquête van Medicinfo, leverancier van digitale zorgdiensten.

Door de coronacrisis hebben in korte tijd veel mensen ervaring opgedaan met (digitale) zorg op afstand. Dat heeft er voor gezorgd dat de acceptatie van deze zorg toeneemt, suggereert het onderzoek van Medicinfo. Een ruime meerderheid (64 procent) zegt er nu open voor te staan, terwijl 12 procent er geen heil in ziet. De helft van de 452 ondervraagden geeft aan er nu meer open voor te staan dan voor de coronacrisis.

Genoemde voordelen van zorg op afstand zijn het gemak en de tijdsbesparing. Het missen van persoonlijk en fysiek contact komen naar voren als nadelen. Ook bestaat er twijfel over de kwaliteit van de zorg of een diagnose als die op afstand wordt geleverd. Betrokkenheid van de zorgprofessional is dan ook cruciaal, aldus Medicinfo. Het bedrijft stelt dat hybride zorg de toekomst heeft.