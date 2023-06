Burgerhulpverleners konden donderdagavond een openbare AED niet gebruiken om een vrouw te reanimeren. Ze reageerden op een reanimatiemelding in Schaijk, maar de accu van het apparaat bleek te zijn verdwenen, schrijft Omroep Brabant. Beheerder Jan Albers denkt dat de accu is gestolen. De vrouw die gereanimeerd moest worden, is overleden. Of ze het met een werkende AED wel had overleefd, is niet te zeggen.