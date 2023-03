Acht Nederlandse ziekenhuizen prijken in Newsweek’s top 300 smartest hospitals

Op de Newsweek’s top 300 lijst van ‘smartest hospitals’ 2023 staan acht Nederlandse ziekenhuizen. De vijf umc’s Erasmus MC, Maastricht UMC+, Amsterdam UMC, UMC Utrecht en Radboudumc hebben gezelschap van de twee topklinische ziekenhuizen Catharina ziekenhuis en Jeroen Bosch Ziekenhuis en het algemene ziekenhuis BovenIJ. In de vorige editie in 2021 stonden slechts vijf Nederlandse ziekenhuizen.

De hoogste notering is voor Erasmus MC (50). Dat is een lichte stijging vergeleken met 2021, de eerste keer dat Newsweek de lijst van toen nog 250 slimste ziekenhuizen uitbracht. In 2021 stond het umc uit Rotterdam nog 57 en was daarmee ook de hoogste Nederlandse notering. Het Maastricht UMC+ is het tweede Nederlandse ziekenhuis op plek 89. Dat was in 2021 nog 83. Amsterdam UMC is gestegen van 100 naar naar 97. Ook UMC Utrecht ging iets omhoog van 117 naar 108.

Nederlandse ziekenhuizen

De overige ziekenhuizen staan iets lager: Catharina Hospital Eindhoven (251), Jeroen Bosch Ziekenhuis (257) en BovenIJ ziekenhuis (284). Het JBZ stond in de vorige editie op 249. De andere twee ziekenhuizen zijn nieuw in de lijst.

Newsweek top 300

De lijst beoogt wereldwijd ziekenhuizen te identificeren die uitblinken op het gebied van technologische innovaties; niet te verwarren met de Newsweek lijst van ziekenhuizen met de beste kwaliteit van zorg. In de praktijk kijkt Newsweek alleen naar ziekenhuizen in 28 landen. Newsweek onderscheidt vijf relevante digitale categorieën waarop de ziekenhuizen goed presteren: Electronic functionalities, Telemedicine, Digital Imaging, Artificial Intelligence, and Robotics. De ranking is vooral gebaseerd op de mening van medische experts in combinatie met een online enquête.

Mayo Clinic

Amerikaanse ziekenhuizen domineren de lijst, 85 in totaal, en de top 3. Nummer 1 staat, net zoals vorig jaar, de Mayo Clinic in Rochester. In 2018 en 2016 waren experts uit de Mayo Clinic op een congres van Zorgvisie Executive om uit te leggen waarom ze al zo lang aan de weg timmeren. Massachusetts General Hospital, vorig jaar nog nummer 5, is de nieuwe nummer 2. John Hopkins is gezakt van plek 2 naar 3. Ook Cleveland Clinic zakt een plekje: van 3 naar 4.

Europa

De hoogste Europese notering is voor Karolinska (Solna) in Zweden op plek 9. Dat betekent één plekje verlies. Daarna volgen Charité Berlin op 11, ook een plekje lager dan vorige editie. Het Deense Aarhus Universitetshospital staat nu 16, vorig jaar nog 21. Hôpital Européen Georges Pompidou (Parijs) is gestegen van 20 naar 19 en Universitätsklinikum Essen van 28 naar 20. Ook ziekenhuizen uit Noorwegen, Denemarken, Spanje, Finland, India, Zuid-Korea, Israël, Singapore en Japan staan hoger dan het beste Nederlandse ziekenhuis. Duitsland staat met 23 ziekenhuizen in de lijst, gevolgd door Frankrijk (19), Italië (18), Groot Brittannië (17), Spanje (8), Nederland (8) en Zwitserland (8).

In een eerdere versie van dit artikel is per abuis een vergelijking gemaakt van de Newsweek top 300 smartest hospitals 2023 met de Newsweek Best hospital list 2022, maar deze laatste lijst gaat over kwaliteit van zorg. Het artikel is woensdagochtend 22 maart aangepast. In de huidige versie wordt de Newsweek smartest hospitals vergeleken met de eerste editie in 2021.