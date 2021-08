Achterban vakbonden akkoord met verlenging cao vvt

In de cao staat onder meer dat medewerkers in de vvt, waar zo’n 450.000 mensen in werken, na 45 jaar in de sector zorg en welzijn kunnen stoppen met werken. Ook is er een spaarverlofregeling om werk en privé beter op elkaar af te stemmen.

Algemeen verbindend

Zodra de cao-teksten van het akkoord zijn uitgewerkt en geaccordeerd door cao-partijen, wordt de cao aangemeld bij het ministerie van SZW. Vervolgens wordt voor deze cao een algemeen verbindend verklaring (AVV) aangevraagd, zodat ook niet-leden de cao-vvt dienen toe te passen. Dit proces duurt naar verwachting enkele maanden.

Gesprekken meerjarige cao

De partijen hebben afgesproken in september te starten met gesprekken over een meerjarige cao. FNV wil onder meer dat een loonachterstand ten opzichte van andere sectoren wordt ingehaald.

Uitgebreide Q&A

Leden van ActiZ ontvangen binnenkort een uitgebreide Q&A en een brochure voor werknemers waarin een toelichting op de regeling over het stoppen met werken na 45 jaar wordt gegeven. Tevens komt er een model vaststellingsovereenkomst.