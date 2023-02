Achterstand bij CIZ loopt verder op

De achterstand bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is deze winter verder toegenomen. Zo’n 11.000 mensen wachten op een oordeel over hun aanvraag voor langdurige zorg, vaak een plek in het verpleeghuis of zware zorg thuis. Het CIZ voldoet daardoor vaker niet aan de wettelijke termijn voor beoordeling.

NLD20050315-ROTTERDAM: Rollator op gang van verpleeghuis. ANP FOTO/LEX VAN LIESHOUT

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het CIZ kampt al langer met een hoge werkvoorraad. Dat zijn de aanvragen die wachten op een beoordeling. De werkvoorraad is enerzijds toegenomen doordat er meer aanvragen zijn binnengekomen en anderzijds door ziekteverzuim en personeelstekorten bij het CIZ. De minister laat de Kamer weten dat de werkvoorraad is toegenomen, ondanks maatregelen bij de organisatie.

Duizenden dossiers

In de laatste maanden van 2022 en de eerste maanden van 2023 is de werkvoorraad opgelopen tot bijna 11.000 dossiers. Dit betekent niet dat er een achterstand van evenzoveel dossiers is. Met een werkvoorraad van 10.000 kunnen de dossiers in principe nog allemaal binnen de wettelijke termijn van zes weken worden beoordeeld. Er is nu echter een belangrijke grens overschreden, erkent Helder. “Desondanks wordt nog steeds 93 procent van de aanvragen binnen deze wettelijke termijn afgehandeld”, schrijft de bewindsvrouw aan de Kamer. “Een werkvoorraad van 7.000 is nodig om de doorlooptijd van CIZ-Versnelt (het verbeteringsprogramma van CIZ, red.) volledig weer te kunnen realiseren. Momenteel wordt 65 procent van deze aanvragen binnen zeven werkdagen afgehandeld.”

Ziekteverzuim

Het kan ook de komende tijd moeilijk worden voor het CIZ om de achterstand in te halen. Het ziekteverzuim is er nog steeds hoog. “Begin februari was het totale verzuim 8,7 procent”, laat Helder weten. “Het CIZ heeft veel aandacht voor preventie, verzuimbegeleiding en vitaliteit. Zo worden er onder andere verzuimspecialisten binnen het CIZ ingezet om ondersteuning en advies te bieden ten behoeve van adequate opvolging van verzuimdossiers en het structureel verlagen van het verzuim. Ook is het CIZ in 2023 gestart met het project ‘Eigen regie op duurzame inzetbaarheid’. Hierdoor zal het accent gefaseerd verschuiven van verzuimmanagement naar een beleid gericht op eigen regie op duurzame inzetbaarheid.”

Tijdelijke maatregelen

Sinds de zomer neemt het CIZ met tussenpozen tijdelijke maatregelen. “Maatregelen waarbij indicatieaanvragen verkort worden afgehandeld, zijn op dit moment van kracht om de wettelijke doorlooptijd van zes weken te kunnen halen”, schrijft de minister. “Daarnaast ben ik met het CIZ in gesprek over meer toekomstbestendige maatregelen om de rol als poortwachter in een blijvend krappe arbeidsmarkt in te vullen.”

Om de administratieve druk te verminderen voor zowel het CIZ als de cliënt, onderzoekt de minister de mogelijkheid om af te zien van het onderzoek bij herindicatie-aanvragen. “Immers, de toegang tot de Wlz is reeds onderzocht en hierop is positief besloten.”

Complexiteit aanvraagstroom

De minister sluit niet uit dat meer maatregelen moeten volgen. “Helaas blijft er onzekerheid over de hoogte en complexiteit van de aanvraagstroom en heeft ook het CIZ, naast het ziekteverzuim, te maken met de uitzonderlijke krapte op de arbeidsmarkt waardoor het niet altijd lukt om vacatures op te vullen. Wanneer het aantal aanvragen oploopt, bijvoorbeeld in de ouderenzorg, kan dit relatief snel tot extra druk op de werkvoorraad leiden. Het is daarom niet uit te sluiten dat in de toekomst maatregelen nodig blijven.”