ACM: onduidelijkheid ongecontracteerde zorg risico voor verzekerden

Tijdens het overstapseizoen was ruim een derde van alle verzekerden zich er niet van bewust dat er nog onderhandelingen liepen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over de te vergoeden zorg. En 70 procent van de verzekerden die dit jaar zijn overgestapt, heeft dat gedaan vanwege de prijs van de zorgverzekering. Dat blijkt uit het consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 2023 van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Verzekerden vinden het kiezen van een verzekeringspolis een hele opgave, blijkt uit het ACM-onderzoek. Meer dan vijftig procent van de ondervraagden had moeite met het vergelijken van de verschillende polissen. “Dat kan leiden tot keuzes die niet aansluiten bij de verwachtingen of behoefte van de verzekerde”, aldus de ACM. Vergelijken op prijs is wel eenvoudig. 70 procent van de overstappers geeft de zorgpremie als reden om te switchen. Daarbij kijken overstappers ook kritisch naar de aanvullende verzekering: overstappers zijn minder vaak aanvullend verzekerd dan verzekerden die niet overstappen.

Wel of geen contract?

Afgelopen overstapperiode waren veel zorgaanbieders en zorgverzekeraars nog in onderhandeling over een mogelijk contract voor 2023. Daardoor konden verzekeraars in de overstapperiode geen duidelijkheid bieden welke zorgaanbieders wel of niet gecontracteerd waren voor zorg in het basispakket of in de aanvullende verzekering. “De focus op de premiekosten en onduidelijkheid over gecontracteerde zorg brengt als risico dat de zorgpolis niet aansluit bij de verwachtingen of behoefte van de verzekerde”, aldus de ACM. Om dit te voorkomen moeten zorgaanbieders voorafgaand aan een behandeling de patiënt zo duidelijk mogelijk informeren over mogelijke kosten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de Regeling transparantie zorgaanbieders hier dit jaar op aanscherpen.

De ACM wil dat verzekeraars en zorgaanbieders voortaan in november klaar zijn met onderhandelen, zodat verzekerden informatie over vergoeding van zorg kunnen meenemen bij het kiezen van hun zorgverzekering. Dat sluit aan bij de oproep van de NZa.