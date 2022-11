ACM: samenwerking mag niet nadelig zijn voor zorgpersoneel

De ACM stelt dat er “veel ruimte” is voor initiatieven waar werkgevers samenwerken om medewerkers flexibeler in te zetten, zowel voor medewerkers in loondienst als zzp’ers. Er kan bijvoorbeeld een internetplatform worden opgezet dat medewerkers helpt om bij verschillende organisaties in de regio te werken. Dan kunnen schaarse arbeidskrachten efficiënter worden ingezet.

Beperking niet toegestaan

“Maar afspraken die de positie en de mogelijkheden van werknemers in loondienst en zzp’ers beperken, zijn niet toegestaan”, laat ACM weten. “Bijvoorbeeld als de werkgevers gezamenlijk buiten een cao om de arbeidsvoorwaarden gaan bepalen. Omdat vertegenwoordigers van de medewerkers daarbij niet aan tafel zitten, leiden dat soort afspraken meestal tot slechtere voorwaarden. Dat zou er zelfs toe kunnen leiden dat zorgmedewerkers de sector verlaten.”

Vraag en antwoord

ACM heeft een uitgebreide ‘vraag- & antwoord’-pagina over arbeidsmarkt in de zorg gemaakt. Op die manier wil de autoriteit bijdragen aan duidelijkheid voor werkgevers, zorgmedewerkers in loondienst en zelfstandigen in de zorg.