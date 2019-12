ACM stelt vijf voorwaarden aan samenwerking juiste zorg op juiste plek

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zal geen boetes opleggen bij samenwerkingen die erop gericht zijn om de juiste zorg op de juiste plek te brengen. Ook als deze eigenlijk in strijd zijn met de Mededingswet. De ACM stelt aan deze samenwerkingen wel een vijftal voorwaarden. Dit staat in de definitieve beleidsregel die de marktwaakhond hiervoor heeft opgesteld.

De ACM kwam in juli van dit jaar al met een concept van de beleidsregel. Daarin stond dat afspraken maken om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren mag, ook als deze afspraken eigenlijk in strijd zijn met de mededingingswet. De afspraken moesten wel de kwaliteit van zorg aantoonbaar ten goede komen.

E-health

De conceptbeleidsregel is vervolgens openbaar ter consultatie voorgelegd. De ACM heeft 28 reacties ontvangen uit de zorgsector. “De reacties hebben tot een aantal verduidelijkingen en aanpassingen geleid”, laat de ACM nu weten. “Zo is de definitieve beleidsregel niet alleen van toepassing op het verplaatsen van zorg, maar ook op het voorkomen van (duurdere) zorg en het vervangen van zorg door bijvoorbeeld e-health.”

Patiënten

De ACM stelde in de conceptbeleidsregel dat het belangrijk was om patiënten en/of hun vertegenwoordigers te betrekken. Ook dat is nu verduidelijkt. “Het onderstreept ook het belang van de grondgedachte van Juiste Zorg op de Juiste Plek: de patiënt centraal. En het belang van een onderbouwing van de noodzakelijkheid van concurrentiebeperkende afspraken is nader toegelicht”, aldus de marktautoriteit.

Voorwaarden

De ACM legt geen boetes op als de afspraken over samenwerking in het kader van ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ voldoen aan deze vijf voorwaarden:

1. De afspraken zijn gebaseerd op een feitelijke en openbare analyse van de zorgbehoefte in de regio;

2. Zorgaanbieders, zorginkopers en (patiënt)vertegenwoordigers zijn volwaardig betrokken;

3. De doelstellingen zijn concreet, meetbaar en toetsbaar, en beschreven in termen van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg;

4. Partijen onderbouwen waarom de afspraken, voor zover die de concurrentie beperken, nodig zijn om de doelstellingen te behalen;

5. De doelstellingen, de afspraken en de onderbouwing van de noodzakelijkheid worden openbaar gemaakt.

Als de afspraken in strijd zijn met de Mededingingswet, moeten ze worden aangepast, maar de ACM legt dan geen boete op.

Ruimte voor vergaande samenwerking

“De zorg is flink in beweging”, licht Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM toe. “Samenwerking is nodig om mensen goede, toegankelijke en betaalbare zorg te bieden. Onduidelijkheid over boetes van de ACM helpt de totstandkoming van samenwerking niet. Ruimte voor dialoog wel. Met deze beleidsregel geven we ruimte voor samenwerking, ook voor vergaande vormen van samenwerking. We vragen wel iets terug: de samenwerking moet zorgvuldig tot stand komen en toetsbare doelen hebben. En alle stakeholders, inclusief patiëntenorganisaties, moeten betrokken zijn.’