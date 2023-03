ACM: sterke concentratie van laboratoria in sommige regio’s

In sommige regio’s is sprake van sterke concentratie van laboratoria, meldt de Autoriteit Consument & Markt op basis van een marktstudie in de markt voor medisch diagnostiek. oncentratie van laboratoria kan goed zijn omdat de vaak dure apparatuur van de laboratoria dan efficiënt wordt gebruikt. Maar het kan ook leiden tot hogere prijzen en grotere afhankelijkheid van enkele aanbieders. Zorgverzekeraars ervaren dit als een dilemma bij het inkopen van medische diagnostiek, meldt de mededingingsautoriteit.

In de studie geven verschillende marktpartijen aan dat er nog geen goede balans is tussen efficiency en voldoende keuzemogelijkheden. Het aantal aanbieders en soort aanbieders verschilt aanzienlijk per regio. Dat is mede het gevolg van de manier waarop een aantal zorgverzekeraars medische diagnostiek inkopen. Sommige zorgverzekeraars kopen in bepaalde regio’s de zorg in bij één of enkele laboratoria, andere zorgverzekeraars kopen meer in bij verschillende laboratoria. In regio’s met overcapaciteit kunnen zorgverzekeraars selectief contracteren.

Investeringsmaatschappijen

Daarnaast zijn er verschillende fusies en overnames geweest waardoor er grote laboratoria ontstonden. Enkele overnames zijn gedaan door internationaal opererende laboratoria die in handen zijn van investeringsmaatschappijen. Die verwerven een marktpositie in Nederland. De ACM gebruikt de verkregen inzichten in de markt bij bijvoorbeeld het beoordelen van toekomstige fusies en overname