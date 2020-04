ACM: verzekeraars mogen samen zorgaanbieders steunen

Minder werk

Daarmee kunnen bijvoorbeeld fysiotherapeuten, kraamverzorgenden en de aanbieders in de wijkverpleging die minder of geen werk hebben door de coronacrisis, financiële steun krijgen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stemt in met deze afspraken.

De gezamenlijke zorgverzekeraars vroegen de ACM naar de mogelijkheden voor de afspraken voor de steunmaatregelen met het oog op de concurrentieregels. Ze oordeelt dat deze samenwerking tussen de zorgverzekeraars noodzakelijk is om de zorg tijdens en na de crisis in stand te houden.

Risico

Zorgaanbieders ontvangen hun inkomen van verschillende zorgverzekeraars. Zonder de gezamenlijke steunmaatregelen van zorgverzekeraars bestaat het risico dat de hulp voor sommige zorgaanbieders te laat komt, of onvoldoende is om straks na de crisis door te kunnen gaan. in stand moet worden gehouden, stelt de ACM.

Effectief

Een belangrijke overweging van de autoriteit is dat de zorgverzekeraars snel een uitvoerbare en effectieve regeling kunnen maken. Daarbij hecht de ACM eraan dat de zorgverzekeraars een onafhankelijk bureau inschakelen om de hoogte van de bijdrage te berekenen. Ook mogen individuele zorgverzekeraars altijd meer doen om zorgaanbieders te helpen. De afspraken die zorgverzekeraars hebben gemaakt zijn minimumafspraken. Omdat de afspraken bovendien tijdelijk zijn en ze niet verder gaan dan noodzakelijk, passen zij binnen de wettelijke kaders.

Ondersteuning

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “We moeten er niet aan denken dat een deel van de zorg straks wegvalt doordat zorgaanbieders nu het hoofd niet boven water kunnen houden. Dat levert op korte- en langere termijn schade op. Het is daarom belangrijk om zorgaanbieders nu financieel te ondersteunen. Dat mogen de zorgverzekeraars samen doen omdat zorgaanbieders nu eenmaal contracten hebben met verschillende zorgverzekeraars.”