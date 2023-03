ACM wil maatschappelijke projecten voorrang geven op stroomnet

Zij willen dit ook voor woningbouwers, veiligheidsdiensten of scholen. De toezichthouder maakte bekend dat netbeheerders moeten kunnen afwijken van het huidige systeem ‘wie het eerst komt, het eerst maalt.’

Huidige systeem

Op veel plekken in Nederland is er onvoldoende netcapaciteit. Netbeheerders kunnen niet al de partijen direct toegang geven tot het elektriciteitsnet en hierdoor ontstaan er wachtrijen. Deze rijen worden vaak pas opgelost als het net wordt verzwaard.

Het huidige systeem zou volgens de ACM goed werken als er voldoende capaciteit zou zijn. Maar de transport schaarste kan leiden tot onwenselijke maatschappelijke uitkomsten.

In gesprek

Volgens het ACM mag transport schaarste het behalen van maatschappelijke doelen niet in de weg zijn. Daarom zullen zij met netbeheerders in gesprek gaan over de manier waarop zij voorrang kunnen geven.