Actie FNV voor betere jeugdzorg

Op de dag van het debat in de Tweede Kamer over de jeugdzorg, aanstaande maandag, plaatst vakbond FNV voor het parlementsgebouw een alternatieve publieke tribune. Die bestaat uit honderd lege stoelen en foto’s van actievoerende jeugdzorgwerkers.

Maandag wordt in de Tweede Kamer de begroting voor de jeugdzorg besproken. Omdat er vanwege corona geen toegang is tot de publieke tribune, heeft de FNV deze actie bedacht. Sinds 2015, na de invoering van de Jeugdwet, komen medewerkers uit de jeugdzorg elk jaar naar het debat, omdat ze ontevreden zijn over het beleid.

Wachtlijsten lang

FNV Zorg en Welzijn nodigt politici uit om namens de jeugdwerkers het manifest ‘Drastisch versimpelen in de Jeugdzorg’ aan te nemen uit handen van FNV-jeugdzorgbestuurder Maaike van der Aar: “Al ruim drie jaar voert de FNV, samen met jeugdzorgprofessionals, actie voor een simpeler en beter jeugdzorgstelsel. De wachtlijsten voor kinderen blijven onverminderd lang, er is bij lange na niet genoeg geld bij gemeenten voor jeugdzorg, het ziekteverzuim en de uitstroom van jeugdzorgmedewerkers zijn hoog en er kiezen steeds minder professionals voor de jeugdzorg”, zegt ze.

Kind centraal

Begin dit jaar presenteerde de FNV dit plan. Kern: “Een jeugdzorgstelsel waar tijd- en geldrovende schakels uit zijn gehaald en waar de professionals weer in staat worden gesteld hun belangrijke werk te doen” functioneert beter. Dat betekent dat “het kind centraal staat, en niet de bureaucratie, administratie, organisatiebelangen, bestuurslagen of politieke kleuren.”