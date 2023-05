Actie voor behoud Zutphens ziekenhuis in Statenzaal Gelderland

Foto: WavebreakMediaMicro / stock.adobe.com

De actievoerders onderbraken de vergadering door luidkeels te zingen “Red het Gelre, want zonder kunnen we niet”. Ze rolden vanuit de hoger gelegen publieke tribune lange vellen papier uit met daarop volgens een van de actievoerders “allerlei redenen om het ziekenhuis in Zutphen te behouden”.

Overmacht

De afdeling verloskunde van Gelre Ziekenhuizen in Zutphen sloot eind april per direct de deuren. Dat betekent dat zwangeren naar de locatie in Apeldoorn of naar een ander ziekenhuis moeten voor bijvoorbeeld een spoedopname of de bevalling. Volgens het ziekenhuis is er sprake van overmacht: het ziekteverzuim op de afdeling liep te hoog op.

Angst voor afschalen andere zorg

De angst is dat ook andere zorg in het ziekenhuis wordt afgeschaald, legden twee burgers voorafgaand aan de vergadering in Arnhem al uit aan de Statenleden. Op de tribune vroegen de actievoerders de provincie om zich uit te spreken. Op één van flyers viel te lezen ‘Gelderland roept minister Kuipers op het MATJE’.

Woensdag debatteren de Provinciale Staten van Gelderland over de ziekenhuiszorg in Zutphen. De SP-fractie vroeg een spoeddebat over het onderwerp aan. (ANP)