Actief Holding neemt Arons Zorg over

Actief Holding is eigenaar van een groep thuiszorg- en schoonmaakbedrijven. Lia van Galen, algemeen directeur van Actief Zorg, legt uit wat de strategische gedachte is achter deze overnames. “Groei is voor ons geen doel op zich, maar het stelt ons in staat om onze zorg efficiënt in te regelen.”

Zuinig en slim

“Dubbele vergrijzing, bezuinigingen, grote personeelstekorten in de zorg: als Actief Zorg staan we voor de belangrijke opgave om ervoor te zorgen dat goede én betaalbare thuiszorg ook in de toekomst mogelijk blijft. Dat bereiken we alleen door zuinig en slim om te gaan met de middelen die we hebben. Door te groeien ontstaan schaalvoordelen in onze bedrijfsvoering die niet te realiseren zijn als kleine speler.”