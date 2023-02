Actief Zorg neemt Arons Thuiszorg over

Arons Thuiszorg, aanbieder van huishoudelijke thuiszorg in de regio Den Bosch, is overgenomen door Actief Zorg. Klanten en medewerkers zullen weinig tot niets merken van de integratie. Arons Kraamzorg gaat wel door onder eigen naam.

Arons Thuiszorg heeft 2300 klanten en 350 medewerkers. Medewerkers hebben een arbeidscontract gekregen bij Actief Zorg onder dezelfde voorwaarden. Klanten behouden zo veel mogelijk hun vaste, vertrouwde thuiszorgmedewerker en blijven de zorg ontvangen die ze gewend zijn. Alle contracten met de gemeente Den Bosch, verzekeraars, zorgkantoor en andere partners zijn overgenomen door Actief Zorg en kunnen daarmee gewoon doorlopen.

Kraamzorg onder eigen naam

Juni vorig jaar werd Stichting Arons Thuiszorg al overgenomen door Actief Holding, het moederbedrijf van Actief Zorg. Vanaf dat moment zijn de twee bedrijfstakken, Arons Thuiszorg en Arons Kraamzorg, onder eigen naam doorgegaan met de dienstverlening. Arons Kraamzorg blijft haar zorg onder eigen naam bieden.

De strategie van Actief Zorg is de zorgverlening zo efficiënt mogelijk in te regelen. Dit om de thuiszorg duurzaam betaalbaar te houden. De thuiszorgorganisatie nam de afgelopen jaren al enkele bedrijven over, zoals Acare Thuiszorg, Iriz Thuiszorg, de huishoudelijke verzorgingstak van ZuidZorg, TVN Zorgt, Thuiszorg Comfort, Boeijend Huys, Oosterhuys, Joost Zorgt en BFM Thuiszorg.